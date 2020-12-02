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Haberler Ekonomi 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Giriş Tarihi: 2.12.2020

Sağlık Bakanlığı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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