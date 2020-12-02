Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz.

Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor" dedi.