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Haberler Ekonomi Ford Otosan ‘Batarya Montaj Fabrikası’ kuruyor

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Ford Otosan ‘Batarya Montaj Fabrikası’ kuruyor
Giriş Tarihi: 3.12.2020

FORD Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Ford Otosan olarak, Kocaeli Fabrikalarımızdaki elektrikli araç üretim ve yatırım çalışmalarımızı şimdi de 'Batarya Montaj Fabrikası' ile bir adım öteye taşıyoruz. Ülkemizde otomotiv sanayisinin elektrikli araç yolculuğuna öncülük ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız." dedi. Yenigün, online düzenlenen basın toplantısında, Batarya Montaj Fabrikası"nı 2022 itibariyle Kocaeli'de hayata geçireceklerini bildirdi.

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