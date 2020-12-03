‘İhracatını artıran 4 ülkeden biriyiz’

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Küresel talep daralmasına rağmen ihracattaki başarımız sürüyor. Üçüncü çeyrekte ihracatını arttıran 4 ülkeden biriyiz. Kasım ayında ihracatımız, pandeminin ikinci dalgasında yaşanan ağır kısıtlamalara rağmen 16 milyar doları aştı." ifadelerini kullandı. Kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülle, küresel talep daralmasına rağmen ihracatın, geçen yılın kasım ayıyla aynı seviyede gerçekleştiğini aktardı. Önemli pazarlarda kısıtlamaların geri geldiği, tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı kasım ayında, ihracatta 16 milyar doların aşıldığını bildiren Gülle, şunları kaydetti: "Ülkemizin yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden biri olma başarısını, yılın son çeyreğine de taşıma arzusundayız. Küresel ticaretteki belirsizlik engelini, güvenilir tedarikçi kimliğimizle aşıyoruz."