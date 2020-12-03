Yapılandırmaya 10 günde rekor başvuru

Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan "vergi borcu yapılandırmasında" rekor başvuru geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş devletin barış elini tuttu. Başvuru dilekçeleri alınmaya devam edilirken, Gelir İdaresi Başkanlığı da dün itibariyle ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek. Vergi borcunda ilk taksit Ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılandırmaya ilişkin genelgeyi tüm vergi dairelerine gönderdi. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini internetten tamamlayabilecek. Vergi mükellefleri, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine interaktif vergi dairesinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.



VERGİ BORCUNDA DA ÖDEME PLANINDA DA KOLAYLIK

Taksit seçenekleri 31 Aralık'a kadar değiştirilebilecek



● İlk taksit Ocak'ta yatırılacak, ödeme 1 Şubat'a kadar sürecek



● Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek



● Elektronik başvuruya aynı yöntemle yanıt verilecek



● Yazılı başvuranlara postayla bildirilecek



● Vergi daireleri yerine elektronik işlemler tercih edilmeli



● Bankalar da ödeme linki koyacak, kredi kartı ile taksit yapılabilecek



● SMS ile kişiye özel davet de yapılacak



● Borcunu yapılandırana mal varlığı araştırması yok



● MTV borcunda yakalama şerhi kaldırılacak



ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI İNTERNETTEN YAPILACAK

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yılın ilk asgari ücret toplantısı Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yarın yapılacak ilk toplantının ardından süreç içindeki diğer toplantıların düzenlenme yöntemi ilerleyen günlerde netleşecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları, yarın (4 Aralık) ilk toplantıyla başlayacak. Bu yıl, Kovid-19 salgının gölgesinde yapılacak asgari ücret görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek. Çeşitli tahminlere göre asgari ücretin net 2 bin 605 lira 98 kuruş ile 2 bin 722 lira 22 kuruş arasında olacağı belirtiliyor.

Hazal ATEŞ