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Haberler Ekonomi Aşı takvimi belli oldu

Aşı takvimi belli oldu

Aşı takvimi belli oldu
Giriş Tarihi: 4.12.2020

TÜRKİYE'DE korona virüsle mücadelede aşılama çalışmalarının 4 aşamada yürütüleceğinin açıklanmasının ardından, gözler aşı takvimine ve yüksek riskli meslek gruplarının belirlenmesine çevrildi. 1 ve 2'nci aşamada yer alan öncelikli grupların 11Aralık- 31 Ocak tarihleri arasında aşılanmaları hedefleniyor. Çin, Alman, Rus aşılarının ilave dozlarıyla birlikte yerli aşının da devreye girmesiyle, çalışmalar hız kazanacak.

İŞTE ÖNCELİKLİ MESLEKLER
İLK 2 aşamada kalabalık yerlerde çalışan ve insanlarla teması fazla olan yüksek riskli meslek grupları aşılanacak. Bu kapsamda sağlık çalışanlarıyla birlikte güvenlik güçleri, öğretmenler, arama kurtarma ekipleri, kuryeler, toplu taşıma hizmeti yapanlar, cenaze ve defin işlemi sorumluları, uçuş personeli, bakıcılar, taksi şoförleri, otel ve konaklama sektörü çalışanları, kuaförler ve cezaevi memurları öncelikli olarak aşılanacak.



'ELİMİZ GÜÇLENECEK'
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar ile birlikte salgına karşı korunmada elimiz daha fazla güçlenecek ve diğer tedbirlerle birlikte salgına karşı başarılı sonuçlar almamız mümkün olacak. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek diğer alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK

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