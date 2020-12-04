En çok limonun fiyatı düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66,93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,68 ile limon oldu. Kasımdaki TÜFE artışına göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 12,04 zam yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kasım enflasyonunun gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.