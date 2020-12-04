Sarıgül, 20 Aralık’ta resmen parti kuruyor

TÜRKİYE Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, partilerinin 20 Aralık'ta resmen kurulacağını açıkladı. Sarıgül, "Bu parti benim partim, sizin partiniz değil, Allah izin verirse 83 milyonun partisi olacak" dedi. Pandemi önlemleri nedeniyle Ankara'da belirli sayıda kurucu ve teşkilat mensubu ile bir araya gelen Sarıgül, partilerinin 20 Aralık Pazar günü resmen kurulacağını açıkladı. O gün kuruluş dilekçesini verecek olan Sarıgül, kurucularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Sarıgül, partinin adı, logosu ve kurumsal kimliğini ise kuruluştan 3 gün önce 17 Aralık Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacak. Sarıgül, "Milyonlarca fedakar arkadaşımızın sevgiyle büyüttüğü Türkiye Değişim Hareketi partileşme kararını almıştır. Türkiye Değişim Hareketi siyasete yeni bir soluk getirmek, mevcut kalıpları kırmak, yitirilmiş umutları yeşertmek üzere an itibarıyla büyük Türk milletinin karşısında olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.