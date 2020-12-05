İzmir’in ihracatı “Ro-ro” ile artacak

İZMİR iş dünyası temsilcileri, TCDD İzmir Alsancak Limanı'nın yeniden Ro-Ro operasyonlarına açılmasının, kent ve bölge ihracatına olumlu yansımasını bekliyor. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaştırılması, deniz yolu ile olan ihracatımızın toplam taşımalarımızdaki payının artırılması için önemli bir adım. İzmir Limanı'ndaki bu faaliyet bir süre önce durdurulmuştu ancak yeni bir adım atıldı. İzmir iş dünyasının yoğun çabaları sonucu Ro-Ro seferleri yeniden açıldı. Bu kararın, dış ticaret ve lojistik ile iştigal eden firmaların işlerine olumlu yansıyacağı ve kentimiz ekonomisine ivme kazandıracağı düşüncesindeyiz. Bu gelişme ihracat rakamlarımıza da artış olarak yansıyacak. İhracatçıların lojistik sorunu da büyük ölçüde çözülecek" dedi.

NAVLUN DÜŞECEK

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ise limanın yeniden büyük gemilere açılmasının rekabet ortamını geliştireceğini, bunun da lojistik maliyetlerine yansıyacağını vurguladı. Kararın ihracata olumlu etkisi olacağına değinen Yorgancılar, bölgeyi de doğrudan etkileyeceğini bildirdi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de "Ro-Ro seferlerinin açılmasıyla navlun fiyatlarında bir düşüş olacak" ifadelerini kullandı.