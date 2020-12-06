İndirim oyununu tüketiciler bozdu

Tüm dünyada alışverişte büyük indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma haftasında, tüketicilerden Ticaret Bakanlığına çok sayıda "sahte indirim" şikayeti yağdı. Şikayetleri inceleyen Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, aralarında Trendyol, Hepsiburada, n11. com ve Gittigidiyor gibi şirketlerin de bulunduğu e-ticaret sitelerinde "sahte indirim" tespit ederek, şirketlerden savunma talep etti.



AYNI FİYATTAN SATMIŞLAR

Şirketlerin salı gününe kadar savunmalarını hazırlayarak Reklam Kurulu'na sunacakları ve kurulun Salı günü yapacağı toplantıda bazı dosyaları karara bağlayarak şirketlere cezai yaptırım uygulayabileceği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de bir günde internetten 2 milyar liranın üzerinde harcama yapılan Efsane Cuma indirimleri Bakanlık tarafından mercek altına alındı. Büyük indirimlerin ve alışveriş çılgınlığının yaşandığı Efsane Cuma haftasının ardından yüzlerce tüketici, ürün ve indirimlerle ilgili Ticaret Bakanlığına şikayette bulundu. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında, şirketlerin indirim sağlamış gibi reklam yapması, buna rağmen aynı fiyattan, hatta daha yüksek fiyattan ürün satmış olması geldi. Tüketiciler, ürünlerin içeriği ile ilgili de şikayetlerde bulunurken Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, şikayetleri incelemeye aldı. Yapılan incelemede çok sayıda "sahte indirim" tespit eden Kurul'un aralarında Trendyol, Hepsiburada, n11.com ve Gittigidiyor gibi şirketlerin bulunduğu e-ticaret sitelerini dinleyip kararını açıklayacağı belirtildi.



SAVUNMALARI İNCELENECEK

SALI günü yapılacak toplantıda Kurul gelen savunmaları inceleyecek. Çok sayıda e-ticaret firması hakkında şikayette bulunulması nedeniyle tüm dosyaların görüşülmesinin bu toplantıda yetişemeyeceği ve diğer toplantıya da sarkabileceği ifade edilirken, savunmalar incelendikten sonra e-ticaret firmalarına ceza kesilecek.



ELEKTRONİK VE MODA YİNE BİR NUMARA

BU yıl Black Friday haftası tüm Kasım ayına yayılırken online alışverişe talep geçen seneye göre yüzde 25 oranında artış gösterdi. En çok satılan ürünler arasında elektronik ve moda kategorisi liderliği yine bırakmadı. Satışı artan ürünler arasında giyim ürünleri, elektronik ürünler, süpermarket ve sporcu besinleri dikkat çekti. Süpermarket kategorisindeki satışlar ise geçtiğimiz yıla göre 5 kat artış gösterdi.



BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA