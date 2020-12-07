Bakan Pakdemirli: Kadına destek sürecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silivri'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibesi ile organik süt üretim işletmesine güneş enerji paneli kurulan çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen ile görüntülü görüştü. Bakan Pakdemirli, "İşletmelerimizde hakikaten yüz güldürecek işler yapıyor. Kadın girişimci olmanız da bizim için son derece önemli. Biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da, "Çiftlik, yıllık 120 bin lira gibi bir rakam ödüyordu elektrik için. Hatırı sayılır bu gider, tamamen yenilenebilir enerjiyle doğadan karşılanacak. 434 bin lira olan güneş enerjisi yatırımının 217 bin lirasını biz ödeyeceğiz" dedi. Girişimci Saliha Aysun Sökmen de, "Önce ilçe müdürlüğümüzün, sonra il müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın destekleri çok kıymetli" dedi.