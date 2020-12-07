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Borcu olana tarihi fırsat

Hükümetin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yapılandırma fırsatı, milyonlarca vatandaşa birçok avantaj da sağlayacak.

Borcu olana tarihi fırsat
Giriş Tarihi: 7.12.2020

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Başvurular 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak. İlk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan rehberde, yapılandırmanın sağladığı avantajlardan bazı önemli başlıklar şöyle:

ERKEN ÖDEMEYE EK İNDİRİM
Başvuru öncesi başlatılan hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Yapılandırılan borçlar nedeniyle icra takibi, haciz işlemi yapılmayacak. Süresinde ödenen alacaklara gecikme zammı uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için teminat istenmeyecek. Usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının yarısı silinecek, yapılandırılan borçlar erken ödendiğinde ayrıca indirim yapılacak. İlk iki taksidin süresinde ve tam ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek. Borcunu yapılandıran, ilk taksiti ödeyen herkes; cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması koşuluyla kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME İMKANI
BÜTÜN borçlar kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebilecek. Kredi kartıyla bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkün olacak. Birden fazla taksit ödenmesi durumunda, bankaya olan borçlar, taksidin olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacak.

BELEDİYE BORÇLARI 120 TAKSİTTE ÖDENECEK
BELEDİYELER ve bunlara bağlı kuruluşlarca yapılandırılan borçlar da, 120 taksitte ödenebilecek. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte yatırılabilecek.

SİGORTA PRİM TESVİKİ SÜRECEK
YAPILANDIRMA devam ettiği sürece, borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak. Talep eden Bağ-Kurlular, dondurma işlemini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hazal ATEŞ

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