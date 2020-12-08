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Haberler Ekonomi Kasım’da en fazla getiri Borsa’da oldu

Kasım’da en fazla getiri ’da oldu

Kasım’da en fazla getiri Borsa’da oldu
Giriş Tarihi: 8.12.2020

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, kasımda en yüksek aylık reel getiri TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,72 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. TÜFE ile avro yüzde 0,65, DİBS yüzde 1,09, dolar yüzde 1,14, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,25 ve külçe altın yüzde 3,22 yatırımcısını kayba uğrattı. Yıllık bazda ise külçe altın, yüzde 54,49 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

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