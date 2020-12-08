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Haberler Ekonomi Milli elektrikli tren 2021’de raylarda

2021’de raylarda

Milli elektrikli tren 2021’de raylarda
Giriş Tarihi: 8.12.2020

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz." dedi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaretinde, "Yük hatlarımızı daha konforlu, daha güvenli daha hızlı sinyalli elektrikli hale getirerek, buradaki yük taşıma oranlarımızı kısa zamanda yüzde 10'lara çıkartmayı hedefliyoruz" dedi. Çin'e giden Türkiye'nin ilk ihracat treninin bugün sınırı geçeceğini dile getiren Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden birinin de Milli Banliyö Tren Seti olduğunu kaydetti.

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