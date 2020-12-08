Türkiye’nin ilk jet motoru ‘Gökbey’le semada olacak

TEI tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru TS1400, ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'le Türk mühendislerinin imzasını gökyüzüne taşıyacak. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru TS1400, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilip, üretilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'le semada olacak. Eskişehir'de hafta sonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer aldığı törenle görücüye çıkan TS1400, 700 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi. Gökbey, sertifikasyon sürecinin ardından 2024'ten sonra milli motorla uçacak.