Küresel yatırımcıya davet

TÜRKİYE, küresel yatırımcıları, markaların elini rahatlatan reformları bir bir yaşama geçiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Türkiye'nin güvenilir liman arayan yatırımcıya çok cazip imkânlar sunduğunu belirterek, ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlatıldığını söyledi. Elvan, "Daha önce Türkiye'de yatırım fırsatlarını hiçbir şekilde değerlendirmemiş küresel markaları da ülkemize davet ediyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN AVANTAJI

Ekonomi yönetimi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi'nde uluslararası yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Bakan Elvan, pandemi sonrası dönemin aslında pek çok fırsatı beraberinde getireceğini belirterek,"Piyasalar normale döndüğü an bu talebi karşılayabilecek kapasiteye sahip ülkeler, ekonomilerini hızla büyütebilecekler. Böylesine bir konjonktürde Türkiye, kendilerine yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkânlar sunuyor" dedi. Elvan, şöyle devam etti: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti de kalmayacak. Enflasyonla mücadelede çok kararlıyız, altını özellikle çizeyim, Merkez Bankamız her türlü araç bağımsızlığına sahip."

HER İLİMİZDE VAR

Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımların artmasının önemine dikkat çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilde potansiyel yatırım alanı olduğunu vurguladı. Pekcan, "Belli merkezlerde değil tüm ülke genelinde böyle bir üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var. Önümüzdeki dönemde tüm firmalarımıza bire bir mentorluk desteği vereceğiz" dedi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye'nin uluslararası sermaye akışından en fazla yararlanan ülke olduğuna söyledi. Varank, Uluslararası Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini 2021'de kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti.