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Haberler Ekonomi Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika: rakamları açıklandı

Son dakika haberi... Eylül 2020 dönemine ait rakamları belli oldu. tarafından açıklanan rakamlara göre 15 ve daha üzeri yaştaki işsiz sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bine geriledi. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %14,9 oldu.

Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

AA

10.12.2020, 10:11 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020,10:37

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla 14,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,8 puan azalarak yüzde 24,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1,2 puan düşüşle yüzde 12,9 olarak belirlendi.

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