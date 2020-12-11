Emekliler “seyyanen zam” istedi

TÜRKİYE Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortaya çıkan ek masraflar ve yüksek enflasyon nedeniyle gelirleri düşen emeklilerin rahat bir nefes alması için seyyanen zam yapılması talebinde bulundu. Ergün, salgın sürecinde ekonomilerdeki olumsuzlukların başta emekliler olmak üzere tüm dar gelirli kesimi etkilediğini söyledi. Emeklilerin önemli bir bölümünün asgari ücretin bile altında aylık aldığına ve bunun dışında hiçbir geliri bulunmadığına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu: "Salgın nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar ve çarşıpazardaki yüksek enflasyon, emeklilerimizin gelirlerini ciddi oranda eritti. Geçim koşulları giderek zorlaşan emeklilerin rahat bir nefes alması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen zam istiyoruz."