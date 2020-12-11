Üçüncü çeyrekte ev satışları patladı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği GYODER'in, Yapı Kredi Bankası'nın sponsorluğunda yayınladığı GYODER Gösterge 3. Çeyrek Raporu'na göre, 2020 yılının üçüncü çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49'luk bir artış gösterdi. Satışlar, verilerin açıklanmasından bu yana çeyreklik bazda en yüksek seviyesine ulaşarak 536 bin 509 olarak gerçekleşti. Konut fiyatlarında ağustos ayı itibarıyla yüzde 26,22 ile bugüne kadar ki en yüksek artış oranı gözlemlendi. Haziran ayı itibarıyla kamu bankaları tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasının etkisiyle düşük seyreden faiz oranları temmuz ve ağustos aylarında konut satışlarını ve konut fiyat artışlarını olumlu yönde etkiledi. Eylül ayı itibarıyla faiz oranlarında kayda değer bir artış görüldü ve bununla birlikte geçen yılın aynı ayına göre satışlarda yüzde 6,92 oranında gerileme kaydedildi.

İLK EL DÜŞTÜ, 2. EL ARTTI

2020 yılı üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre, ilk el satışlarda yüzde 23,3 oranında düşüş, ikinci el satışlarda ise yüzde 64 artış yaşandı. İlk satışların toplam satışlar içerisindeki oranı, bir önceki çeyreğe göre azalarak çeyreklik bazda yüzde 30,1'e geriledi. İpotekli satışlar konut kredisi faiz oranlarındaki gerilemeyle birlikte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130,7 oranında bir artışla 242 bin 316 adet oldu ve toplam konut satışlarına benzer şekilde çeyreklik bazda en yüksek seviyesine ulaştı. Yabancılara yapılan satışlarda ise bir önceki döneme göre yüzde 259,2 oranında artış görüldü ve üçüncü çeyrekte yabancılara 11 bin 903 konut satışı gerçekleştirildi. Üçüncü çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 42,5 pay ile İstanbul, ikinci sırada yüzde 20,3 pay ile Antalya yer aldı.

277 MİLYAR TL HARCANDI

2019 yılı temmuz ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki azalış trendi 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla artış trendine girdi. 2020 yılı eylül ayı sonunda konut kredisi hacmi 277 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2019 yılı eylül ayında yüzde 54,7 seviyesindeyken, 2020 yılı eylül ayında yüzde 63,3'e yükseldi.



PANDEMIYE GÖRE TASARIM

PANDEMİ nedeniyle gayrimenkul sektöründe ihtiyaç ve tüketim eğiliminin değiştiğine dikkat çeken GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, artık bina yapısından mimariye, kullanılan temel malzemeden çevreye duyarlılığa kadar pek çok unsurda, bu değişim gözetilerek yatırım kararı alınması gerektiğini söyledi. Gayrimenkulde insan alışkanlıklarının daha iyi incelendiği, teknoloji ve tasarımın uyumunun çok önemli hale geldiği bir dönemde olduğumuzu vurgulayan Kalyoncu, şunları söyledi: "Pandemi süreci, deneyim tasarımının önemini ortaya çıkardı. Yani deneyim üzerine düşünülmesi, mekanların kullanıcı deneyimine en uygun şekilde tasarlanmış yapılar olması önemli hale geldi. Yapılan her bir projenin çevresel etkileri itibarıyla şehre bir iz bıraktığı bilincinin yüklediği sorumluluk duygusu, gayrimenkul sektörünün kazandığı yeni bakış açıları oldu."