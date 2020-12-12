  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İnşaat maliyet endeksi son 16 ayın zirvesinde

İnşaat maliyet endeksi son 16 ayın zirvesinde

İnşaat maliyet endeksi son 16 ayın zirvesinde
Giriş Tarihi: 12.12.2020

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 19,49 artış gösterirken bir önceki aya göre de yüzde 2,99 arttı. Malzeme endeksi bir önceki yıla göre yüzde 22,08 yükselirken, işçilik endeksi ise yüzde 14,02 yükseliş kaydetti. Böylece inşaat maliyet endeksi yıllık bazda son 16 ayın zirvesini görmüş oldu. Bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 arttı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İnşaat maliyet endeksi son 16 ayın zirvesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA