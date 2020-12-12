İnşaat maliyet endeksi son 16 ayın zirvesinde

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 19,49 artış gösterirken bir önceki aya göre de yüzde 2,99 arttı. Malzeme endeksi bir önceki yıla göre yüzde 22,08 yükselirken, işçilik endeksi ise yüzde 14,02 yükseliş kaydetti. Böylece inşaat maliyet endeksi yıllık bazda son 16 ayın zirvesini görmüş oldu. Bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 arttı.