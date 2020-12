Çıraklıktan mağaza zinciri sahipliğine

1980'li yılların başlarında 20 metrekarelik bir dükkandan başlayıp 50 şubelik bir mağaza zincirine uzanan başarı hikayelerini Gürbüz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Gürbüz Yeni Asır'a anlattı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Gürbüz Grup'un hikayesi 1982 yılına dayanıyor. Gürbüz, çırak olarak çalıştığı yılların ardından babasının bir arkadaşından borç aldığı parayla 20 metrekarelik bir dükkanda işe başladığını söyledi. Çalışan insanın şansa ihtiyacı olmadığını belirten Gürbüz, "Her sabah 6'da uyanır, akşam 10'a kadar çalışırım. Başarı asla tesadüf değildir. 38 yıldır sektörde olmamız ise başarımızın kanıtıdır" dedi. Gürbüz Grup 50 şube ve 450 çalışanıyla 38 yıldır sektörde fark yaratıyor. İstanbul'un dört bir yanındaki satış ve satış sonrası şirketleri ve bayiliğini üstlendiği dünyanın seçkin markalarıyla (Bosch, Siemens, Miele,Gaggenau, LG, Electrolux, Philips, Mitsubishi Electric Klima) vatandaşlara hizmet veriyor. Elektronik, beyaz eşya, ankastre, küçük ev aletleri, klima sektörlerinde satış, sevkiyat, servis ve bakım faaliyetlerini sürdürüyor.

ÇIRAKLIK GÜNLERİMİ ÖZLÜYORUM

Çıraklık yıllarını özlediğini söyleyen Gürbüz, "Çocukluk yıllarında beyaz eşyaların servis hizmetlerini yapan mağazada çıraklık yapmaya başladım. Askere gidene kadar çırak olarak çalışmaya devam ettim. İşin inceliklerini küçük yaşlardan öğrenmeye başladım. Her zaman çok çalıştım. Ben de 600'ün üzerinde kişiyi sektöre kazandırdım. Meslekte onları yetiştirdim. Bunu da en az işim kadar seviyorum. İşe ilk başladığım yıllarda öğrendiğim en önemli şey şuydu; bakarak 10 işin 2'sini öğrenebilirsin yaparak 10 işin 8'ini öğrenirsin. Ben hep arkadaşlarıma yaparak öğrettim. Her zaman onlara da söylerim, başarı tesadüf değildir. Başarılı olmak için çok çalışmak gerekir. Sağ olsunlar onlar da hala bizi sever sayar. İletişimimiz devam ediyor" diye konuştu.

HER AÇILAN İLK ŞUBEMİZ GİBİ

1982'de askerlik dönüşü ilk tamirhaneyi açtığına dikkat çeken Gürbüz Grup'un sahibi Şaban Gürbüz, " Babamın bir arkadaşından borç aldığım bir miktar para ile ilk tamirhane diyebileceğimiz dükkanımızı açtık. Küçücük 20 metrekare bir yerdi. Beyaz eşya servisiyle işe başladık. Beyaz eşyaların tamir ve bakım hizmetlerini yapıyorduk. Her zaman hedeflerim arasında beyaz eşyaların satışını yapmak da vardı. 2000 yılında satışa da başladık. Kardeşlerim de işe dahil olduktan sonra aile şirketi olduk diyebiliriz. Her şubemizi tek tek kontrol ediyorum. İçime sinmeyen durumlarda hemen değişiklik yapıyoruz. Duvar renginden tutun da stant düzenlenmesine kadar en küçük detaylarla dahi ilgileniyorum. Her yeni şubemiz ilk şube gibi oluyor. İlk günkü özen ve heyecanla açıyoruz" diye konuştu.



PATRON MÜSTERIDIR

İŞ insanı olarak en çok müşteri odaklı çalışmaları önemsediğini vurgulayan Gürbüz, "Çalışma hayatım boyunca daima patronun müşteri olduğunu bilerek hareket ettim. Bütün çalışma arkadaşlarıma da bunu söylerim. Müşterilerimiz memnun olunca işin devamlılığını sağlıyoruz. Pandemi döneminde tek bir çalışanımızı işten çıkarmadık. Devletimizin verdiği imkanlardan yararlandık. Yatırımlarımıza da ara vermeden devam ettik" dedi. Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşimizi seviyoruz. Sağlık çalışanlarına yardım kampanyalarımız oldu. Biz vesile olduk meslektaşlarımızla birlikte sağlık personeline ihtiyaçları olabilecek ürünler ulaştırdık. Elimizden geldiğince ülkemize hizmet ediyoruz. Üreten bir toplum olmamız gerekiyor. Bizim de çabamız üretmek ve vatanımıza milletimize faydalı olabilmek."



İŞÇİ, ASGARİ ÜCRETTE TEKLİFLERİ BEKLİYOR



YENİ yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda şu ana kadar rakam telaffuz etmeyen Türk-İş, görüşmelerdeki ilk rakamın işveren ve hükümet tarafından masaya sunulmasını istiyor. Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Mevcut asgari ücret rakamıyla insanların geçinme şansı yok. Onun için işverenler, hükümet ve TÜİK mantıklı ve makul bir rakamı komisyon üyelerinin önüne getirmeli. Bu rakamı, biz de Hak-İş ve DİSK ile paylaşırız. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı" dedi.

ŞENOL KANTÜRK