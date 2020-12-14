Lokantacı esnafı destek bekliyor

Pandemi sürecinde sadece paket servisi yapmalarına izin verilen İzmir'deki lokantaların sahipleri ayakta kalma mücadelesi verirken, üyesi oldukları İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası'ndan hiçbir destek göremediklerini belirterek tepkilerini dile getirdi. İzmir'in en eski lokantalarından Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası'nın sahibi ve aynı zamanda İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkan Adayı Alpay Okyay, "Bu süreçte diğer esnaf odaları üyelerine her türlü desteği sağladı. Ancak kendi odamız üyelerinin hiç yanında olmadı" dedi. Pandemideki kısıtlamalardan en çok lokantaların ve restoranların etkilendiğine işaret eden Okyay, "Bu süreçte devlet kurumlarımızdan verilen desteğin artırılmasını bekliyoruz. Ancak üyesi olduğumuz İzmir Lokantacılar Odası'ndan yeterli desteği alamamak bizi üzüyor. Esnafın kötü günde yanında olmayan oda başkanını göreve çağırıyorum" diye konuştu.



İCRAYA VERİYORLAR

Odalarının pandemi döneminde faizle aidat istediğini, aidatlarını ödeyemeyen bazı üyeler için icra işlemi başlattığına işaret den Okyay, şöyle konuştu: "Oda yönetimi birikimlerini doğru değerlendirseydi pandemi bitene kadar üyelerinden aidat almasına gerek kalmazdı, hatta üyelerine destek de olurdu. Depremde esnafımızın vatandaşımızın yanında olduk. Maalesef Odamız bu konuda çalışma yapmadı. Hatta Oda Başkanımız İzmir'de bile değildi. Türkiye Lokantacılar Federasyonu yönetimi hakkında birçok suç duyurusunda bulunduğundan, diğer odalara seçim ziyaretleri yaptığını gördük. İzmir'e dönüp maddi manevi yanımızda olmasını isterdik. Maalesef bizim Oda Başkanımız beyanat vermekten başka bir şey yapmıyor. Başkanın ne yazık ki artık misyonu ve vizyonu bitmiştir. Esnaf kötü gününde yanında olmayan başkan istemez." Pandemi ile birlikte İzmir'de yaşanan depremin de lokantacı esnafını zor durumda bıraktığını vurgulayan Okyay, sorunlarını rapor haline getirerek milletvekilleri, İzmir Esnaf Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası Başkanvekili Cemal Elmasoğlu ve bütün kurumlarla paylaştıklarını ifade etti. Okyay, "Yeme içme sektörü vazgeçilmez önemdedir. Deprem ve pandemide oda yönetiminin üyeleri yalnız bırakması üzücü" ifadelerini kullandı.



BORÇLARIMIZ ERTELENSIN

2020'NİN kendileri için kabus bir yıl olduğunu ifade eden Okyay, "Mart ayında dükkanlarımız kapatıldı. 2,5 ayda devlete olan borçlarımız, elektrik, su, kira giderlerimiz birikti. Bu süreçte ayakta kalabilmek için krediler kullandık. Normalleşme döneminde ne yazık ki Mart öncesindeki işlerimizi yapamadık. Borçlarımız daha da arttı. Paket servis ile lokantaların ayakta kalması mümkün değil. Bu nedenle birçok lokanta kapatmak zorunda kaldı. Binlerce çalışan işsiz kaldı. Esnafımızın ayakta kalması için sorunlarımıza çözüm bekliyoruz. SSK ve vergi borçlarımız, bankalara olan kredi borçlarımızın çözülmesini, işyeri, kira, elektrik, su borçlarımızın borçlarının ertelenmesini bekliyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN