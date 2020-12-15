Asgari ücrette ikinci raunt

Milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez toplanacak. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenecek toplantıda, heyetler sunum yapacak.

ORTAK KARARLA

Toplantıda, TİSK heyeti dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve sosyal görünüme dair paylaşımda bulunup, görüşlerini sunacak. Komisyon'un 4 Aralık'taki ilk toplantısında işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin başkanları görüşlerini dile getirmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi ve işverenin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum" açıklamasını yapmıştı. TİSK, asgari ücreti belirlerken ekonomik durum ve işletmelere etkisinin göz önünde bulundurulmasını isterken, Türk-İş "Asgari ücretten tasarruf beklenmemeli. Ekonomik gerekçeler ileri sürülmesin. Taleplerimiz mutlaka karşılansın" görüşünü dile getirmişti.



1.2 MİLYON İŞÇİYE İKRAMİYE MÜJDESİ

YAKLAŞIK 1.2 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri dün başladı. Yeraltında çalışan maden işçileri de ikramiyelerini 23 Aralık'ta alacak. Asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 915 lira ikramiye ödenirken ücret arttıkça bu tutar da yükseliyor. Örneğin 4 bin lira ücret alan bir işçiye bu sürede yapılacak ödeme yaklaşık bin 250 lirayı buluyor. Aile, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin dün yatırıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de ilave tediyelere dâhil olduğunu belirterek, "Türkiye için değer üreten, kalkınmanın büyük destekçisi olan işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyeler 52 günlük olup, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor.

Hazal ATEŞ