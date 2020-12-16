Esnafa hibe başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile salgınla mücadele sürecinde en çok etkilenen kesimlerin başında gelen esnafa destek için hazırlanan paketin detayları merak ediliyor. Binlerce vatandaş verilen destekten faydalanmak için başvuru şartlarını ve ödemenin ne zaman ne şekilde olacağını araştırıyor. Peki esnafa hibe ödemesi için başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

E-DEVLET'TEN BAŞVURU

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.

ATO: HEPİMİZE MORAL OLDU

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine Türkiye'nin dört bir yanından odalardan küçük esnafa her kesimden gelen açıklamalar destek paketinin moral olduğunu ortaya koydu. ATO Başkanı Gürsel Baran, destek paketiyle hükümetin salgınla mücadele kapsamında çok önemli bir adım atarak esnafı "geçim" endişesinden uzaklaştırdığını söyledi. Baran, esnaf kesimine doğrudan yapılan ilk destek niteliği taşıması açısından önemli olduğunu belirterek, "Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek oldu" dedi.

