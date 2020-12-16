Günde 1,5 milyon kişiye jet aşılama

Türkiye'nin korona virüse karşı sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı Çin meşeli aşı için geri sayım başladı. Çin'den gelecek 50 milyon doz aşı, önce uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında, Türkiye'ye ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi incelenecek.

'3 KİŞİLİK ÖZEL EKİPLER'

Aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması üzerine veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek. Türkiye'nin standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

6 AYDA 65 MİLYON AŞILAMA

Türkiye'de günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılmasının planlandığını aktaran İlhan, "Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200'ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz. 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacak. Son 4-6 ay içinde korona virüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak" dedi. Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de aşılamanın her yerde aynı anda başlayacağını belirterek, "83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir. Aşılar organize sanayi bölgelerinde, büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından da yapılacak. Engelli bireylerimiz, huzur evlerimiz için oralara gidilerek aşılama yapılacak. Cezaevinde olanlar için oralarda aşılama yapılacak. Geniş bir strateji söz konusu" diye konuştu.