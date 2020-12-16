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Haberler Ekonomi Inbusiness’tan patronlara Google sürprizi

Inbusiness’tan patronlara sürprizi

Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni aylık ekonomi dergisi , yayın dünyasına yenilikler kazandırmaya devam ediyor. ’da kendi ismi ile arama yapan iş insanları ekonominin yeni fikri INBUSINESS sürprizi ile karşılaştı.

Inbusiness’tan patronlara Google sürprizi

16.12.2020, 16:54

Kasım ayında yayın hayatına başlayan INBUSINESS, ilk sayısında kapağına taşıdığı Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin röportajı ile sektörün iddialı oyuncuları arasında yer aldı. Türkiye ve dünya ekonomisinin öncelikli gündemini sürdürülebilirlik mottosuyla sayfalarına, internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına taşıyan INBUSINESS bu kez de dijital reklam kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti.

INBUSINESS'ın geçtiğimiz hafta başlayan kampanyasıyla iş dünyasının büyük patronları Google aramalarında kendilerine hitaben oluşturulmuş metin reklamlarıyla bir sürpriz yaşadı.

Reklam fikri, ekonomi ve iş dünyasındaki "ünlü isimlerin, kendileriyle ilgili haber ve yazıları okumak için zaman zaman Google'da kendi isimlerini arattıkları'' içgörüsünden yola çıkarak oluşturuldu. Her bir patronun ismine özel mesajlar oluşturuldu. Hazırlanan bu mesajın Google aramalarında iş insanının karşısına çıkması hedeflendi. Başkalarının yapacağı aramalar için de ikinci bir mesaj daha hazırlandı.

DokuzDoksan imzalı kampanya, toplam 70 büyük patron için hazırlandı. Merak edilen içeriklerin INBUSINESS'da olduğunu vurgulayan kampanya yüksek dönüşüm oranıyla devam ediyor.

Derginin internet sitesine www.inbusiness.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.






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