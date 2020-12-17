2021 sonu enflasyon hedefimiz yüzde 9.4”

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunu gerçekleştirdi. Ağbal'ın sunumunda öne çıkan mesajlar şunlar oldu: "Fiyat istikrarı, sürdürebilir büyüme, istihdam ve refahın ön koşuludur. MB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Ekonomik istikrarın koşulu, fiyat istikrarıdır. Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir."



OLAĞANÜSTÜ ÇABA ŞART

"Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korundu. 2023 yılı itibarıyla bütün MB araçlarını kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz. 2021'de de enflasyon hedeflemesi rejimi sürecek. 2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyona ulaşma kararlılığındayız. Temel politika aracı bir hafta vadeli repo faizi olacak. Zorunlu karşılıklar ile likidite araçları etkin şekilde kullanılacak. TL ve döviz likidite araçlarını etkin şekilde kullanacağız."



DALGALI KUR DEVAM EDECEK

"Döviz rezervlerimiz kademeli olarak güçlendirilecek. Para Politikası Kurulu 2021'de 12 toplantı yapacak. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması sürecek. Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşacak, MB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. MB, 2021'de döviz biriktirme, döviz rezervlerini artırma amacı belirledi. Swap işlemlerinde yıl içinde bir miktar azalma olacağını öngörüyoruz."



TL VARLIKLARINA İLGİ ARTAR

Son bir ayda yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'ye para girişinde artış var. TL varlıklara yatırım yapılıyor. Bu, ekonominin sağlıklı bir yapıya kavuşması açısından son derece önemli. Kritik olan hanehalklarının ellerindeki tasarrufu TL varlıklara yönlendirmesi. Enflasyon geriledikçe vatandaşlar tasarruflarını TL varlıklara yönlendirecek. 2021'de finansal istikrarın güçlenmesine özen göstereceğiz. MB olarak fiyat istikrarı hedefini sağlama hususundaki kararlı tutum ve güçlü politika duruşu neticesinde, özellikle risk primlerinin aşağı gelmesini, fiyat istikrarı ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters dolarizasyonu başlatmalarını öngörüyoruz."