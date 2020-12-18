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Haberler Ekonomi Bakan Pekcan duyurdu! Yöresel ticarete yeni düzenleme gelecek

duyurdu! Yöresel ticarete yeni düzenleme gelecek

’ın, ticari reformalarda, perakende sektörü ve markalaşma da masada… Peki neler yapılacak? İşte detaylar…

Bakan Pekcan duyurdu! Yöresel ticarete yeni düzenleme gelecek

18.12.2020, 08:40

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ticarete yönelik değişiklikler yapılmasının gündemde olduğunu belirttiği çalışmalarda; geleneksel perakendeciliğin desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın arttırılması, bu ürünlerde markalaşmasının sağlanması ve ürünlerin piyasada daha fazla pazar payına sahip olması gibi konular ön plana çıkıyor.

Esnaf ve sanatkar işletmeleri ile mikro ticari işletmelere belli avantajlar sağlanması ve rekabet güçlerinin desteklenmesi üzerinde duruluyor.

E-TİCARET

Ticaret Bakanı Pekcan, geçtiğimiz gün katıldığı panelde, dijitalleşme odaklı gelişen küresel ekonomisinde, e-ticaret faaliyetlerini çok iyi irdelemek gerektiğinin altını çizerek, e-ticaret sektörünü doğru değerlendirerek stratejileri doğru belirlemek gerektiğini söyledi.

Hızla gelişen ve derinleşen dijital ekonomi çerçevesinde, e-ticareti perakendecilik sektörünün gelişimi için stratejik bir araç olarak kullanma noktasında doğru politikalarla devam etmenin önemine işaret eden Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretin gelişimi ile ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Pekcan, Bakanlığın bu konudaki faaliyetleri ve destekleri hakkında da bilgiler verdi.

TÜKETİCİ HAKLARI

Modern bir perakendecilik sektörünün varlığı ve devamı için, tüketici ilişkileri ve tüketici hakları ile ilgili uygulamaların da en yaygın ve en etkin biçimde tatbik ediliyor olması gerektiğine dikkat çeken Pekcan, tüccar ve müşteri arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükler ne kadar düzenli bir biçimde uygulanırsa sektörün de o kadar sağlam bir zeminde faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.

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