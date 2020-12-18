BDDK'dan kredi kartları için taksit kararı

BDDK, kuyum, elektronik, mobilyada taksit sayısını azalttı. Kredi vade sınırlarının nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya indirilmesine karar verdi. Ayrıca taşıt kredilerine ilişkin olarak da vadelerde düşüş yapıldı.



Detaylar şu şekilde:



"Kurulun 17.12.2020 tarihli toplantısında, 17.12.2020 tarih ve 24049440- 045.01[12,4/5]-E.18730 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda



- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı

Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,



Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,



Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,





- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,



Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya

Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine,



- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."