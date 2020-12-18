Engelleri aşıp engellilere umut oldu

Aydın'da 12 yaşındayken geçirdiği çocuk felci yüzünden bedensel engelli olan Şerife Yılmaz Çelen, İŞKUR desteği ile açtığı medikal mağazasında kendisi gibi engellilere hizmet veriyor. Yıllardır kurduğu hayalini İŞKUR'dan aldığı 25 bin lira hibeyle gerçekleştiren Çelen, engelleri devlet desteğiyle aşarak iş hayatına atıldı. Çelen açtığı medikal ürünler mağazasında engelli vatandaşların ihtiyacı olan ürünleri evlerine kadar servis aracıyla gönderiyor. Genç kadın bu başarısıyla hemcinslerine de örnek oluyor.

"YAPAMAM DEMESİNLER"

Devletin kadınların iş yaşamına katılması konusunda çok önemli destekler sunduğunu vurgulayan Şerife Yılmaz Çelen, bir yıl önce açtığı iş yerinde ise kendisine en büyük desteği eşi Kubilay Çelen'in verdiğini söyledi. Elde ettiği başarı sayesinde Türkiye'nin farklı illerinden İŞKUR desteği almak isteyen girişimcilerin kendisine ulaştığını anlatan Çelen, "Beni aradıklarında kendilerine izlemeleri gereken rotayı anlatıyorum, elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ben bunu başardım. Özellikle engelli kadınların da bunu yapabileceklerine inanıyorum. Sakın 'Ben yapamam, başaramam' demesinler. Birbirimize güç verelim, engelli olmak hiçbir şeye mani değildir, göreceksiniz kadının gücü bir çok zinciri kıracak" diye konuştu.





ÖZEL SERVIS UYGULAMASI

İŞ yerini açtıktan sonra kendisi gibi engelli olan ve yatalak hastaları tespit ettiğini açıklayan Çelen, bu hastaların rutin olarak kullanmak zorunda oldukları ürünleri, servis aracıyla haftanın iki günü eşi Kubilay Çelen'le müşterilerin evlerine kadar gönderdiğini ve bunun karşılığında ise müşterilerin bu hizmetten memnun kaldıklarını belirti. Çelen, "O insanlar zaten engelli ya da yatalak. Sürekli olarak kullanmak zorunda oldukları bir takım ürünler oluyor, bunları almak için de çarşıya çıkmaları gerekiyor. Biz de böyle bir uygulamayla onların hayatlarını kolaylaştırmanın bir yolunu bulduk. Müşterilerimiz de bu uygulamadan oldukça memnun oluyorlar" şeklinde konuştu.

Kazım YÖRÜKCE