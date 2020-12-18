Markalı konut alımında kredi ve senet kullanımı arttı

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' Kasım 2020 sonuçları açıklandı. Markalı konut alımında banka kredisi kullanımının yaklaşık 3, senet kullanımı ise 2.5 puan yükseldi. Kamuoyunda 'markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre; kasım ayında, bir önceki aya göre %0.35, geçen yılın aynı dönemine göre %8.03 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %103.2 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1, 2+1, 3+1'DE ARTIŞ

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, kasım ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.16, 2+1 konut tipinde %0.82 ve 3+1 konut tipinde %0.20 nominal artış, 4+1 konut tipinde %0.48 oranında nominal azalış yaşandı.

YABANCIYA SATIŞ %8.75

Kasım ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %8.75'lik (son 6 aylık ortalama %7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %38.57 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, kasım ayında peşinat kullanım oranı %44.26, banka kredisi kullanım oranı %23.33 ve senet kullanım oranı %32.41 olarak gerçekleşti. Ekim ayında peşinat kullanımı %49.87, banka kredisi kullanımı %20.31, senet kullanımı %29.82 olarak gerçekleşmişti.

STOK ERIME HIZI: %6.11

Kasım ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %6.11 oranında erime gözlendi. Ekim ayında stok erime hızı %7.46 oranında gerçekleşmişti. Satışların %53.84'ü bitmemiş konut stoklarından Kasım ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %46.16'sı bitmiş konut stoklarından, %53.84'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ekim ayında ise satışların %45.60'ı bitmiş, %54.40'ı bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.