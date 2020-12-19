6. Dünya Helal Zirvesi 21-23 Aralık’ta

DAILY Sabah Gazetesi'nin Medya Sponsoru olduğu Dünya Helal Zirvesi, helal sektör oyuncuları ve yatırımcılarını 6. kez bir araya getiriyor. "Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığı altında düzenlenecek olan Dünya Helal Zirvesi, 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Pullman Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Zirve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ana paydaşlığında pandemi nedeniyle hibrit olarak düzenlenecek. Aynı şekilde Türkiye'de ilk sanal helal fuar olan E-Halal Expo'nun da online olarak 21-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

SÖZLEŞME FIRSATI

Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "Covid-19 salgını ile birlikte ticaret yapma şeklini yeniliyor ve geliştiriyoruz. Uluslararası online ve fiziki akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek zirvede misafirlerimizin sağlığını korumak için hazırlıklarımızı en üst seviyede tutarak tüm tedbirleri alıyoruz. E-Halal Expo'da nitelikli satın alıcılar ile işbirlikleri oluşturulabilecek, reel fuarlarda olduğu gibi yeni ortaklarla tanışma, iletişim kurma ve anlaşma yapma fırsatları yakalanabilecek" açıklamasında bulundu.