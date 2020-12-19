Eski Bakan Mataracı koronadan vefat etti

ESKİ Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı (85), İstanbul'da korona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rize Adalet Partisi eski İl Başkanı, eski milletvekili ve 42'nci hükümette eski Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev alan Tuncay Mataracı, bir süre önce korona virüsü teşhisiyle İstanbul'da hastanede tedavi altına alınmıştı. Mataracı, önceki gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Mataracı bugün İstanbul'da toprağa verilecek.