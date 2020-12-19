Vakıf kiracısı esnaf rahat nefes alacak

İstanbul, İzmir, Bursa, Edirne başta olmak üzere birçok kentteki otel, hamam, bedesten, kervansaray, çarşı gibi tarihi ve turistik yapılardaki vakıf kiracısı binlerce esnafa da müjdeli haber geldi. Kızlarağası Hanı ve Mısır Çarşısı'ndan Bursa Kapalıçarşı'ya yüzlerce vakıf mülkünde kiracı olan esnafın 31 Ağustos 2020'den önceki kira, ecrimisil borçlarının aylık faiz ve geri alacaklarının tahsilinden vazgeçiliyor. Bu kiracıların 17 Ocak 2021'e kadar başvurmaları halinde borçları yapılandırılacak.

KİRA ARTIŞI YAPILMADI

Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yapılandırma fırsatı vakıf kiracılarının da yüzünü güldürdü. Yapılandırma düzenlemesi Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacaklarını da kapsıyor. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeler kapsamında Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan ve kısıtlanan vakıf kiracısı esnafa kira artışı yapılmadı. Meclis'te soruları yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu genelgeler uyarınca vakıf kiracısı olan esnafa icra işlemlerinin yapılmadığını söyledi.

DAVALAR BİTİRİLECEK

Bakan Selçuk, "Ayrıca, bu noktada 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki kira ve ecrimisil borçlarına ait faiz ve ferî alacakların tahsilinden de vazgeçildi. İlgili kiracılara 17 Ocak 2021'e kadar başvurmaları hâlinde borçlarına ilişkin yapılandırma da yapılabilecek ve ilgili dava süreçleri sonlandırılacak" dedi.



81.2 MILYAR LIRALIK SOSYAL DESTEK

BAKAN Selçuk, 2021 yılında sosyal harcamalara 81.2 milyar lira aktarılacağını belirterek, "Sosyal yardım kapasitesi bu yıl 70 milyar lirayı aşacak. 2002 yılından bu yana sosyal koruma harcamaları 542 milyar lirayı geçti" diye konuştu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak gönderildiğini bildiren Çalışma Bakanı Selçuk, öğrencilere tablet dağıtımının başladığını bir kısmının da 2021 yılında verileceğini söyledi.