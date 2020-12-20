Alışveriş poşetine yeni yılda zam yok

Plastik poşet üreticileri ve perakendecilerin katıldığı toplantıda alışveriş poşeti fiyatının sabit kalması yönünde ortak karar alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesi doğrultusunda plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda marketler, sattıkları poşetlere zam yapılması talebinde bulunmuştu. Paralı plastik poşette yeni fiyatları belirlemek için önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan başkanlığında 'Plastik Poşet Fiyat Belirleme Komitesi' toplandı.

KOMİSYONDAN ORTAK KARAR ÇIKTI

Perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarının değerlendirildiğini belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, "Komisyonda 25 kuruş olan fiyatın artırılmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Fiyatlar konusunda bakanlığımız da olumlu yaklaştı. Bakanlığın komitenin aldığı bu ortak kararı yıl başında yapılacak düzenlemede esas alacağını umuyoruz" dedi.



25 KURUŞ SABIT KALACAK

PAGEV Başkanı Eroğlu şunları söyledi: "Geçen yıl Hazine'ye giden 15 kuruş 18 kuruşa çıkmış marketlerin aldığı pay ise 10 kuruştan 7 kuruşa düşerek tüketicinin ödediği 25 kuruş sabit kalmıştı. Dolayısıyla bizlerin talebi; satış noktalarındaki, tüketiciye yönelik plastik poşet fiyatlarının 2021 yılında da artırılmaması yönünde oldu. Bu şekliyle Hazine'ye giden 18 kuruş artacak, ancak vatandaşın ödediği 25 kuruş artmayacak. Böylece poşetlerden ekstra bir katkı alınması önlendi."