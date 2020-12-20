Yılbası menüsü ‘paket servisle’ sofralara gelecek

Salgın nedeniyle restoranlarda yemek yenmesinin yasaklanmasının ardından "gel al" ya da paket servise geçen birçok restoran, müşterilerine hazırladıkları yılbaşı menüsünü de 31 Aralık'ta evlere ulaştıracak. Başlangıç, meze, ara sıcak, hindi dolması ve tatlı gibi seçeneklerle kişi sayısına göre oluşturulan yılbaşı sofrası menüleri için sipariş almaya devam eden restoranlar, sorun yaşamamak için hazırlıklarını tamamladı. Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Ramazan Başan, "Aşının bulunmasıyla gastronomi sektörünün kendine geleceğini, yaralarını saracağını düşünüyorum." dedi.