Korona virüs Aydın’da can almaya devam ediyor

Aydın'da 5 kişi daha korona virüse yenildi. AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özdemir, İngilizce öğretmeni Ahmet Akmalı, Hüseyin Ersöz (55), İlker Zengin (45) ve Hatice Barlas (80) korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

VİRÜSÜ YENEMEDİLER

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Dün sabaha karşı hayatını kaybeden Özdemir'in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Bozdoğan ilçesinde İngilizce öğretmeni iki çocuk babası Ahmet Akmalı da virüsle verdiği mücadeleye yenik düştü. Nazilli ilçesinde ise incir tüccarı 2 çocuk babası Hüseyin Ersöz, 1 haftalık yoğun bakım savaşını kaybetti. Nazilli Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören bir çocuk babası İlker Zengin'den de acı haber geldi. Korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren Zengin'in ölümü ailesi ve sevenlerini üzdü. Efeler'e bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hatice Barlas da korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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