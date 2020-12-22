TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor.

Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları bugün üçüncü toplantıyı yaptı.

Toplantıda 2021 asgari ücrete dair ilk öneri de yapılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücretin 2 bin 792 lira 10 kuruş olması yönetinde tavsiyede bulundu.

2020 asgari ücret asgari geçim indirimiyle birlikte 2 bin 324 lira.

Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında zamlanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Her yıl aralık ayından itibaren işverenler, işçi sendikaları ve hükümet temsilcileri bir sonraki yılın asgari ücretini belirlemek için toplantılara başlıyor.

Taraflar aralık ayı içerisinde birer hafta arayla dört toplantı gerçekleştiriyor. İlk iki toplantıda taraflar değerlendirmelerde bulunurken, TÜİK üçüncü toplantıda önerisini veriyor.

Dördüncü toplantıda ise asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

HAK-İŞ



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. HAK-İŞ olarak, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz."



TİSK



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ucret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" açıklamasını yaptı.



DİSK



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2021 yılı asgari ücret talebini net 3 bin 800 lira olarak açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamasında asgari ücretteki vergi yükünün de kaldırılması gerektiğini belirtti.



TÜRK-İŞ



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise öneriyi önce işveren ve hükümetin getirmesini istedi. Yapılan açıklamada, "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz" denildi.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:



2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL

2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL

2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL

2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL

2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL