Merkez Bankası’nda yılın son toplantısı yarın

MERKEZ Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu yıl son kez yarın toplanacak. PPK'da analistler 150-200 baz puan arası faiz artışı beklentisini öne çıkarırken Merkez Bankası'nın pas geçme ihtimalinin de olduğunu ancak bu durumda ocak ayında çok daha yüksek oranlı artış beklentilerinin gündeme geleceğine dikkat çekti. Analistler haftanın en önemli gündeminin ise faiz kararı olduğuna işaret ediyor. Goldman Sachs raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 17'ye yükselteceğini öngördü. Deutsche Bank yayımladığı bir araştırma notunda toplantıdan daha fazla sıkılaştırma beklediklerini söyledi. DENİZ Yatırım'dan Orkun Gödek, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan yükselterek yüzde 16,50 seviyesine çekmesini beklediklerini belirtti. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de politika faizinin 150 baz puanlık bir artırımla yüzde 15'ten yüzde 16,5'e çıkarılmasını beklediklerini dile getirdi.