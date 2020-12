Ant Yapı İngiltere’deki 6’ncı projesine başlıyor

ULUSLARARASI alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan Ant Yapı, yurt dışındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en kalabalık üçüncü büyük şehri olan Novosibirsk'te bulunan uluslararası Tolmaçevo Havaalanı'nın inşaatına başlayan Ant Yapı, yılın son günlerinde de Londra'da lüks konut projesi Park Modern'in inşası için 100 milyon sterlin kontrat bedelli bir anlaşma imzaladı. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, İngiltere'de 6. projenin hayata geçirilmesinden ötürü son derece memnun olduklarını belirterek, daha önce gerçekleştirdikleri Belgravia Gate, Apex House, Harcourt House, 13 Eaton Place ve 20-22 Eaton Place projelerinin ardından 2020'nin son günlerinde kontratını imzaladıkları Park Modern'nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Park Modern'in İngiltere'deki en büyük projeleri olduğunu ifade eden Okay, "Metrekaresi 49.500 sterline alıcı bulan Park Modern'in, Hyde Park'ın kuzeyindeki evler arasında en yüksek bedelle rekor kırdığını söyleyebiliriz. Londra'da bu denli büyük bir projenin anlaşmasını sağlamak bizim için son derece gurur verici" diye konuştu. Okay, Türkiye'de ise Bodrum Anthaven projesinin yeni etaplarını hayata geçireceklerini belirtti.