Destek başvuruları Ocak ayının ilk haftası başlıyor

KOVİD-19 salgınından etkilenen basit usulde vergilendirilen 1.2 milyon esnafa "gelir kaybı ve kira desteğinin" ayrıntıları netleşti. Buna göre, küçük esnafa aylık bin lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği verilecek. İşyerleri kira olan büyükşehirdeki esnafa üç ayda toplam 2 bin 250 lira, diğer yerlerdekilere de toplamda 1500 lira kira desteği sağlanacak

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5 milyar liralık destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç Ocak ayının ilk haftası itibariyle başlayacağını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa destek paketinden yararlanma ve başvuru koşulları belirlendi. Buna göre aylık 432 milyon lira toplamda da 1.3 milyar liralık kira desteği sağlanacak. Bakan Pekcan, "Esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyor çalışmaları yürütüyoruz" dedi. Bu arada "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı" dün Ticaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcı Meir Brand, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in katılımıyla online gerçekleşti. Bakan Pekcan, dijital uygulamalar ve e-ticaretin gelişiminin esnafsanatkârlar için de büyük fırsatlar barındırdığını söyledi.

HAZAL ATEŞ / ANKARA