Lojistik sektöründe yeşil dönüşüm veARKAS

İKLİM değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorumluluklar, tedarik zincirinde yer alan işletmelerin yeşil lojistik uygulamalarına yönelmelerini gerektiriyor. ARKAS şirketlerinden Arkas Line, CCWG'nin (Clean Cargo Working Group) Türkiye'deki ilk üyesi. Şirket, bu kapsamda mevcut operasyonlarını tekrar değerlendirerek, yakıt tüketimi ve buna bağlı olarak karbon - kükürt emisyonlarını azaltmak için yeni projeler geliştiriyor. Arkas Line, küresel tedarik zincirleri için dünyanın en güvenilir iş sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu olan EcoVadis'in de 2017 senesinden beri aktif üyesi. Firma, "Çevre, Çalışan hakları, Etik ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere dört ana başlıktan ve bunların altında 21 kriterden oluşan CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) değerlendirmesind e de gümüş madalya aldı. 2013'te yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Yönetmeliği de Arkas deniz filosu için "Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı" oluşturulmasına kaynak oldu. Arkas, düşük kükürtlü yakıttan hız optimizasyonuna, yakıt tasarruflu gemilere geçilmesinden uygun rota seçimine kadar tüm süreçlerde yaptığı değişimlerle karbondioksit emisyonlarında yüzde 25 düşüş hedefliyor.

RAİLPORT'A AVRUPA'DAN ÖDÜL

ARKAS'IN Duisport ortaklığıyla Kocaeli'nde yapımına devam ettiği Railport ise taşıma modlarının entegrasyonu ve sürdürülebilirliği açısından ön plana çıkıyor. Proje, demir yolu bağlantısı ile çevre dostu taşımacılık ve ekonomiye yapacağı katkılar göz önünde tutularak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ından (EBRD) "Çevresel ve Sosyal Alanda En İyi Uygulama" kategorisinde bronz madalya aldı.