Yılın en başarılısı ALOSBİ

KalDer İzmir Şubesi tarafından 20.si düzenlenen, Ege Bölgesi Mükemmellik ve Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri kapsamında 7 firma 7 ekip ile yarıştı. Ödül jürisinin değerlendirmesi sonucunda kamu kategorisinde altın ödülün sahibi Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB Müdürlüğü oldu. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan "Türkiye'deki 346 organize sanayi bölgesi içerisinde ilk ve tek olarak bu ödülü almaya hak kazandık. Sektöre öncülük etmeye ve emsalsiz olmaya önem veriyor, hep bu bilinçle hareket ediyoruz" dedi. ALOSBİ'nin kuruluş aşamasından bu yana sanayicilikte daha modern ve ileri bir model anlayışıyla yola çıktıklarını söyleyen Tezcan "İlk günden beri istihdamı, dış ticareti, yenilikçi ürünleri ile ülke ekonomisinde ve global pazarda söz sahibi sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran, dünya markası bir üretim merkezi olmak için çalışıyoruz. " dedi.



"ESAS ÖDÜL KAZANIMLARDIR"

Kalite bilincinin ve mükemmellik modelinin işletmelerde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüren KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç "Pandemi döneminde yaşanan tüm zorluklara rağmen süreç başarıyla tamamlandı ve sonuçlar belli oldu. Bu süreçte esas ödül kalite yolculuğundaki kazanımlardır. Özveriyle çalışan değerlendiricilere, ödül yürütme kurulu üyelerine emeği geçen herkese ve tüm katılımcı firmalara teşekkür ederim" dedi.