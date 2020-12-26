İlave istihdama teşvik bin 500 lirayı geçecek

İlave istihdam desteğine başvuru süresinde son bir haftaya girildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri de 30 Aralık'ta başlıyor.

TÜİK HESAPLAMASINA GÖRE

Yeni asgari ücrette yapılacak artışla birlikte prim desteği de artacak. Bu hafta TÜİK tarafından hesaplanan yüzde 20'lik artış söz konusu olması durumunda prim desteği 264.8 lira artışla 1588 liraya çıkacak. Asgari ücrette artışın yüzde 15 olması halinde prim tutarı da 198 liralık artışla 1522 liraya çıkacak. 18 Nisan ve sonrasında ilk kez açılan işyerleri de ilave koşulu olmadan bütün çalışanları için bu destekten yararlanabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞIYLA

Bu destek ekonominin normalleşmesiyle beraber artacak ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi için yaşama geçirildi. Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilen her bir sigortalı için işverenlere destek sağlanacak. Bu destek işten çıkarma yasağı süresince devam ederken, Cumhurbaşkanı'nın 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi de bulunuyor.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Destekten yararlanacak işverenlerin SGK internet sitesinden ilave istihdam desteğine başvurması gerekiyor. Prim desteği için ilave personel alımının 1 Aralık 2020 tarihi ile işten çıkarma yağının son günü arasında olması zorunluluğu bulunuyor. İlave olarak işe alınacak kişilerden işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara da devlet bin 177 lira nakdi ücret desteği verecek. İlave istihdam prim desteğinden yararlanılan ayda aynı işçi için diğer prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak.

HAZAL ATEŞ / ANKARA