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Haberler Ekonomi THY yurtdışından gelecek yolcularda PCR test zorunluluğunu erteledi

yurtdışından gelecek yolcularda test zorunluluğunu erteledi

tarafından yapılan açıklamaya göre yurtdışından gelecek yolculardan istenen negatif test zorunluluğu 'a ertelendi.

THY yurtdışından gelecek yolcularda PCR test zorunluluğunu erteledi

26.12.2020, 20:41

Türk Hava Yolları (THY), 'Yurtdışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine' başlığıyla bir duyuru gerçekleştirdi. Buna göre Yurtdışından geleceklerde istenen negatif PCR test zorunluluğu 2 gün ötelenerek, 30 Aralık'a ertelendi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklaması şu şekilde;
PCR test güncelleme. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu. 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir. Detay için lütfen Türk Hava Yolları sosyal medya hesabımızı takip ediniz.

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