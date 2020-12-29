İç piyasada zeytinyağı tüketimi arttı

ZEYTİN ve zeytinyağı üretiminin merkezlerinden Akhisar'da Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, pandemi döneminde zeytinyağı tüketiminin iç piyasada arttığını söyledi. Alhat, zeytinyağının internet üzerinden de ciddi satış rakamlarına ulaştığını ancak tağşiş nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Pandemi döneminde sağlıklı beslenmek isteyenler zeytinyağı satışlarını artırdı. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat da, zeytin tüketiminin azalmasına rağmen zeytinyağı tüketiminin arttığını söyledi. Kuraklıktan dolayı verimin düşük olduğunu açıklayan Alper Alhat, pandemi döneminde özellikle tüm dünya ülkelerinin gıdasına sahip çıkmaya başladığını ifade etti.