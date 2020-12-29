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Haberler Ekonomi İngiltere ile Türkiye serbest ticaret anlaşması imzalıyor

ile anlaşması imzalıyor

İngiltere ile Türkiye serbest ticaret anlaşması imzalıyor

29.12.2020

İngiltere Ticaret Bakanlığı, dünkü açıklamasında, Türkiye ile bugün serbest ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere, Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzalayacak. İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi. Anlaşmanın İngiltere'de imalat sanayiinde, otomotivde ve çelik sanayiinde binlerce istihdam için güvence temin edeceğini vurgulayan Truss, "Türkiye ile daha ihtiraslı, iki ülkeye özgü bir ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

19 MİLYON STERLİN
TÜRKİYE ile imzalanacak anlaşma, İngiltere'nin Brexit sonrası imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları içinde ticari hacim bakımında 5. sırada yer alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin düzeyinde seyrediyor. İngiltere, AB ile 24 Aralık'ta Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasına varmıştı.

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