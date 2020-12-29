Yılbaşı sofralarında aşırı yemeğe dikkat!

PANDEMİ nedeniyle bu yıl evde geçirilmeye hazırlanılan yılbaşında, uzmanlar tüketilecek ürünlere karşı uyarı ve önerilerde bulundu. Yılbaşı akşamı neler tüketilmesi gerektiğini anlatan Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Birçok kişi akşam yiyeceği için gün boyunca öğün azaltıp, gün içinde aç kalıyor. Düşen kan şekeri ile daha fazla besin alımı gözlemleyebiliyoruz. Donatılan sofranın başına oturduğunda iştahının çok daha fazla artmaması için kişinin beslenme planını düzgün yapması gerekiyor" dedi.

UYUMADAN 1 SAAT ÖNCE

UYUMADAN yaklaşık 1 saat önce yemeğe ara verilmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Zünbülcan, "Doğru atıştırmalıkları seçmekte fayda var ya da miktarını kontrol edebilmek önemli. Ağır bir yemek yendiyse, sindirim sistemini tekrar zora sokmamak gerekiyor. Cips yerine patlamış mısır iyi bir alternatif olabilir. Şekerlemeler yerine evde yapılabilecekleri daha hafif olan sütlü tatlılar ya da kendilerine daha sağlıklı alternatifler üreterek yapılan tatlılar tüketilebilir" diye konuştu.