Aydın-Denizli otoyolu turizme katkı sağlayacak

Kapıkule'den başlayıp Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın- Denizli Otoyolu'nun temeli 16 Kasım'da Denizli Salihağa Kavşağı'nda düzenlenen törenle atıldı. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu; 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak. Otoyol güzergahı, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ulaşacak, Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden, Hamidiye ve Yazırlı yerleşkelerinin kuzeyinden de Kuyucak ilçesinin güneyine varacak. D-585 (Aydın-Denizli) Ayrımı- Karacasu Devlet Yolu'nu geçen otoyol, Karapınar kuzeyinden Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu'na paralel devam edecek ve Sarayköy'ün güneyinden geçerek Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolunun kuzeyine geçecek. Bu noktadan itibaren Denizli ilini çevreleyen otoyolumuz, Çeltikçi-Korucuk- Kocadere istikametinde devam edip, Kocabaş mevkiinde sonlanacak. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergâhtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek" diye konuştu.

'ULAŞIM KOLAYLAŞACAK'

Denizli'nin, sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerin yine bereketli topraklar üzerine kurulu Aydın ile bu otoyolun sayesinde buluşacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Her iki ilimiz de tarımsal ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlenmiştir. Şimdi, otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar ulaştıracak çalışmalar neticesinde daha da güçlenecek ve Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak" diye konuştu. Aydın-Denizli otoyolunda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken otoyolun 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor.