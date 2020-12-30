Aydın’ın parlayan yıldızı ÖRKOOP

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bölge çiftçilerini kalkındırmak amacıyla 1979'da yılında 7 üretici tarafından kurulan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP), Aydın ekonomisine büyük katkı sağlarken, yatırımlarla günden güne büyüyor.

"ORGANİK PAKETLEME"

ÖRKOOP olarak Aydın iline bağlı Nazilli, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Köşk, Koçarlı ilçelerinde 214 mahalleden ve Muğla, Kavaklıdere ve Denizli Sarayköy ilçelerinden 4 bin 300'e yakın üreticiden süt toplama faaliyetine devam ettiklerini belirten ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal, "Günlük ortalama 300 ton sütün, ortalama 30 tonunu kendi bünyemizde var olan mandıra tesislerimizde peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı üretiminde kullanıyoruz. Geriye kalan sütümüzü ülkemizin süt işleyen büyük firmalarına pazarlıyoruz. Kooperatif 38 sözleşmeli veterineri ile üreticilerine veterinerlik hizmeti, yem tedariki, yazlık ve kışlık bölgemizde ekilen bitkilerin tohum tedariki ile makine ekipman tedariki yaparak da hizmet ediyor" dedi. 2016 yılında üretime başlayan yem fabrikasının saatte 20 ton yem üretme kapasitesi ile Türkiye'de bir tarımsal kalkınma kooperatifena ait tek örnek olduğunu söyleyen Önal, "Kooperatifimize ait 2019 yılında hizmete giren, bölgenin en büyük ve modern soğuk hava deposu ile 2020 yılında hizmete giren Aydın'da tek organik paketleme tesisi var. Şu an Aydın'daki en büyük yem fabrikasına da sahibiz" diye konuştu.



MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI



SON yıllarda markalaşma üzerindeki çalışmalarına hız verdiklerini belirten Önal, "Özellikle bölge çiftçisinin ürünlerini ÖRKOOP markası ile pazara sunma gayretine girdik. ÖRKOOP markası ile incir, zeytin, zeytinyağı, kestane, bal, tahin, pekmez ve sucuk gibi ürünleri kendi satış marketlerinde satmaya başladık. Kooperatifin kendi merkezindeki kafeterya ve satış mağazasına ek olarak son 1 yılda da Kuşadası'nda satış marketi, Denizli'de kahvaltı salonu ve restoran ile satış marketi hizmete girdi" dedi.